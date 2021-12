SARONNO – Scritte a caratteri cubili in uno dei punti più trafficati di Saronno così i no green pass hanno fatto sentire la propria voce in città aggiungendo anche il proprio no agli sfratti.

Lazzate, bus finisce contro la recinzione.

Ieri si sono tenuti i funerali di Erminia Rosio in Pagani, 77enne storica commerciante saronnese nota in città anche per il suo impegno nel sociale e in politica.

Roberto, cogliatese protagonista de “I soliti ignoti”

Duro botta e risposta tra Obiettivo Saronno e il resto della maggioranza sulla delibera che trasformerà Saronno Servizi.

Intervista di fine anno al sindaco Augusto Airoldi: dalla Rodari alla situazione della maggioranza.

