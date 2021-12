CARONNO PERTUSELLA / SARONNO / ROVELLASCA – Oggi alle 7.45 tamponamento lungo l’ex statale Varesina, in quel tratto via Bergamo di Caronno Pertusella, nei pressi della Riva acciaio. Si sono scontrate due automobili e due persone – una donna di 26 anni ed una di 42 anni – sono state medicate sul posto dal personale della ambulanza della Croce azzurra subito accorsa assieme ad una pattuglia dei carabinieri.

A Rovellasca oggi alle 10.45 pedone investito in via Monte Bianco: sul posto i carabinieri della Compagnia di Cantù ed una ambulanza della Croce rossa di Saronno, che ha trasportato il paziente, un pensionato di 71 anni, all’ospedale di Saronno per essere medicato di comunque non gravi lesioni.

Per un malore nei pressi della stazione di “Saronno centro” in piazza Cadorna è stato invece alle 18 soccorso un uomo di 53 anni, trasportato con l’ambulanza della Croce rossa saronnese all’ospedale cittadino, non è grave.

(foto archivio: mezzi di soccorso nella zona)

