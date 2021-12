SARONNO – Un video per raccontare a caldo la propria amarezza, il proprio rammarico e la propria preoccupazione dopo che i ladri si sono introdotti nella sua abitazione facendo razia di decine di ricordi “dalle fedi dei miei genitori a delle monete che mi avevano regalato i carabinieri che sono stati la mia scorta per tanti anni”.

L’ha condiviso ieri sera Paolo Bocedi, presidente dell’associazione Sos Italia Libera che lotta contro il racket e l’usura. “Uno sfogo” per condividere la brutta esperienza vissuta da lui e dalla moglie quando rientrando a casa da serata in pizzeria si sono trovati davanti la porta della camera chiusa. Hanno sentito un gran fracasso e una volta aperta hanno trovato tutto a soqquadro e i loro ricordi spariti.

“Mi sento ferito e umiliato – ha commentato Bocedi – quando ho sentito il frastuno in camera dopo che mia moglie è salita ho cercato di correre in giardino per bloccarli ma sono scappati dal bagno da dove erano entrati”.

Grande la preoccupazione anche per il resto della famiglia: “Al piano di sopra c’era anche mio figlio con la mia nipotina fortunatamente non sono entrati lì”.

E conclude con un appello ai residenti: “Se qualcuno dovesse aver visto qualcosa informi le forze dell’ordine. Un grazie ai carabinieri sono corsi immediatamente alla nostra chiamata”.

