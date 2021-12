SARONNO – Negli ultimi giorni i carabinieri dei Nas hanno effettuato controlli in diversi locali e attività della città sul rispetto dell’obbligo del green pass per il personale e gli avventori.

Gli accertamenti sono stati realizzati in bar e negozi ed hanno riguardato non solo la certificazione verde ma anche l’osservanza delle altre misure di contenimento del rischio da Covid-19 come ad esempio l’uso delle mascherine da parte degli utenti, omesse informazioni sulle norme di comportamento, omessa verifica della temperatura corporea all’ingresso, assenza di dispenser igienizzanti. Al momento non sono ancora stati resi noti gli esiti dei controlli in queste attività.

Tra gli spazi controllati anche il nuovo centro tamponi allestito da Saronno Servizi nei locali di Villa Gianetti dove sono non sono state riscontrate violazioni visto il rispetto di tutte le prescrizioni in materia di norme igienico sanitarie e di rispetto della normativa anticovid.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn