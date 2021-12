SARONNO – Troppo alcol, malore nel retrostazione. E’ successo ieri sera, alle 21, l’intervento di una ambulanza del Sos Uboldo dopo la segnalazione, da parte di passanti, della presenza di una persona che stava male, nell’area di parcheggio pubblico di via I maggio di fronte al teatro civico ed accanto al supermercato. I soccorritori si sono presi cura di un uomo di 58 anni, al quale è stato diagnoticato uno stato di intossicazione etilica. Si è comunque ben presto ripreso; è stato trasportato con l’autolettiga, per accertamenti, all’ospedale cittadino; in condizioni comunque non preoccupanti.

Sempre a Saronno ieri intervento dell’ambulanza della Croce rossa saronnese nel centrale corso Italia all’incrocio con via San Giuseppe per la caduta accidentale di un pedone, un pensionato di 73 anni. Il fatto è accaduto alle 11.40, l’anziano è stato trasportato all’ospedale cittadino di piazza Borella per essere medicato di comunque lievi contusioni e lesioni.

