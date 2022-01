LAZZATE / VENEGONO SUPERIORE – Si allunga la sosta invernale per le formazioni locali che militano in Eccellenza, Ardor Lazzate e la Varesina di Venegono Superiore: la giornata di ripresa, che nei giorni scorsi era stata fissata al 16 gennaio, slitta ancora e va al 23 gennaio, a fronte del boom di contagi da coronavirus che si sta registrando in questi giorni. La ripresa dell’Eccellenza viene dunque uniformata a quella dei campionati minori regionali, ovvero Promozione e Prima categoria; gli altri dovrebbero ripartire successivamente.

Intanto a livello di Comitato regionale calcistico e nazionale si stanno valutando le modalità del “return play” e cioè quali debbano essere le procedure per il ritorno all’attività sportiva dei giocatori guariti dal covid. L’intenzione è di giungere ad una semplificazione.

Anche fra i tesserati delle squadre della zona negli ultimi giorni si sono manifestati molti casi di positività al coronavirus.

(foto archivio: Ardor Lazzate e Varesina in un’azione di gioco)

