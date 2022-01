SARONNO – Compra un’auto usata ma quando viene fermato per un controllo della polizia locale, fa la brutta sorpresa: il veicolo risultava addirittura radiato, non avrebbe mai potuto circolare.

L’altro giorno a Saronno una pattuglia della vigilanza urnana ha fermato una Alfa Mito, al volante un 26enne originario del Marocco ma abitante a Milano: il mezzo è risultato radiato dalla Motorizzazione in quanto era intestato ad una donna che faceva da prestanome (sulla carta, ne aveva addirittura 43). Lo straniero ha assicurato di non saperne assolutamente nulla ed anzi di avere comprato il veicolo come usato. Ma questo, ovviamente, non ha evitato che restasse a piedi: il veicolo è stato posto sotto sequestro.

(foto: posto di blocco della polizia locale di Saronno alla periferia cittadina)

