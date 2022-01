CARONNO PERTUSELLA – Anche a Caronno Pertusella, come a Saronno, la gestione della rete idrica passa da oggi ad Alfa srl, la società provinciale che per legge se ne deve occupare in tutto il Varesotto.

“Si comunica che con decorrenza 1 gennaio 2022 il gestore unico d’Ambito della Provincia di Varese Alfa Srl subentra nella gestione del servizio idrico integrato, ovvero acquedotto, fognatura e depurazione di Lura Ambiente nel Comune di Caronno Pertusella. Pertanto, da tale data, tutte le pratiche, le richieste di informazioni, i reclami e quant’altro, inerenti i citati servizi sono da inoltrare alla nuova società” si legge in una nota dell’Amministrazione comunale del sindaco Marco Giudici.

