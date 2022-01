SARONNO – Prima di dedicarci al nuovo anno prendiamoci ancora un minuti per ricordare le notizie più lette e più cliccate de ilSaronno nel 2021.

La più letta è stata la notizia dell’incidente che ha visto protagonista una Lamborghini che ha travolto alberi e case.

Un po’ a sorpresa la seconda e la terza notizia più letta sono due articoli dedicate all’incursione a Saronno dell’inviato di Striscia la notizia Cristiano Militello.

Cliccatissima la notizia della disavventura della celebre influencer Clio makeup che ha smarrito la borsa a Saronno e l’ha raccontato su instagram

Aveva suscitato grande dibattito il fatto accaduto nel mese di gennaio quando una vettura è piombata in corso Italia a tutta velocità.

Tra gli articoli più letti, anche per il vivace dibattito che ha suscitato in città la novità, l’apertura del supermercato Aldi di via Varese.

Cliccatissimi tutti gli articoli dedicati alla riqualificazione dell’ex Cantoni: se il più letto è stato questo dell’avvio dei lavori tutti quelli che hanno raccontato l’inizio della riqualificazione dell’area dismessa sono stati al centro di un vivace dibattito cittadino.

L’insolito intervento della polizia locale al mercato cittadino per un paio di boxer troppo espliciti ha incuriosito tantissimi saronnesi. Ecco cosa è successo.

Ancora un fatto di cronaca con un esagitato che con coltello ha cercato di rapinare due ragazze in corso Italia. Subito bloccato da due intraprendenti passanti.

Ancora cantieri e aree dismesse in classica con l’avvio dei lavori all’ex Cemsa.

Ci sono anche dei fiori d’arancio tra gli articoli più cliccati sono quelli del saronnese Giulio Gervasini con Greta Guidobono.

