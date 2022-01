SARONNO – I festeggiamenti in centro allo scoccare della mezzanotte sono durati solo mezz’ora, per le strade forse non più di cento-centocinquanta persone – non c’erano eventi ufficiali – ma sono stati decisamente “intensi” anche a livello di “decibel”. Se in piazza Libertà le pattuglie della polizia locale hanno fatto tutto il possibile per fare rispettare l’ordinanza anti-botti del sindaco Augusto Airoldi.

Ovviamente gli agenti non potevano essere dappertutto, e di botti se ne sono sentiti eccome tutt’attorno. Con “cascate” luminose accese in corso Italia, dove si sono viste anche torce rosse a creare l’effetto “nebbia”.

Con i contagi del coronavirus in forte ascesa e senza eventi ufficiali proprio a causa della pandemia, la maggior parte dei saronnesi hanno celebrato il nuovo anno in famiglia o tra pochi amici, o nei non molti ristoranti aperto. E prima dell’1 le strade saronnesi sono tornate ad essere silenziose e deserte, non fosse per qualche residuo “botto” qua e là.