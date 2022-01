CISLAGO – E’ il neo rieletto sindaco Stefano Calegari a fare il punto del 2021 di Cislago e a dare una sbirciata tra i progetti e le speranza del 2022.

Sindaco, partiamo da un bilancio di questo 2021, il secondo anno segnato dalla pandemia

Per me sono stati solo due mesi di lavoro, non ho dovuto gestire la pandemia e spero che non si arrivi più alle criticità che abbiamo vissuto. Per quanto attiene ai miei due mesi, o poco più di mandato, devo dire che ho potuto lavorare in serenità, grazie all’ottima squadra di assessori e consiglieri; inoltre, è stato altresì importante recuperare, insieme al personale degli Uffici Comunali, un metodo di lavoro che permetterà alla macchina comunale di meglio rispondere alle esigenze di tutti e di ciascuno.

Quali progetti concretizzati dalla sua amministrazione?

Innanzitutto come ho già detto prima il mio obiettivo è stato quello di rimettere in funzione il “sistema comune”, cercando di valorizzare al meglio le risorse umane disponibili; inoltre, ho cercato di recuperare il rapporto di fiducia tra Istituzione e cittadini. L’attenzione è stata quella di rispondere alle esigenze più immediate senza però perdere di vista una progettazione di più ampio respiro. Tra le cose fatte nei due mesi passati:

proficuo confronto con le scuole, che ha portato all’approvazione dei progetti di ampliamento offerta formativa, da inserire nel piano per il diritto allo studio che sarà presentato in consiglio comunale.

convenzione con la Lilt per la ripresa di un servizio di screening di evidente utilità, che era stato sospeso

approvazione del progetto di sistemazione dell’impianto termico dell’edificio ex ial

approvazione di due progetti utili alla riqualificazione energetica di due stabili comunali, (vicolo taverna e XXIV maggio)

approvazione del progetto per la realizzazione di nuovi colombari

iniziative per il Natale per rilanciare il senso di comunità in paese, coinvolgendo tutte le associazioni del territorio

rivisitazione del progetto dell’area verde di via Nobile e del Popolo, attraverso incontri con la cittadinanza e con la Società Pedemontana

progettazione per la sistemazione dell’auditorium comunale, sia da un punto di vista strutturale che di impianto audio e luci; il progetto verrà presentato in Regione entro la metà di gennaio, per richiedere un finanziamento pari al 100% del costo dell’opera.

costituito il gruppo di lavoro sulla viabilità

contattato Poste Italiane indicando una più idonea sede per l’Ufficio Postale

avviati i contatti con ATS per avere un Pediatra con Ambulatorio a Cislago

incontrato la società che gestisce la raccolta rifiuti per concordare migliorie ed ottenere quanto concesso a suo tempo in sede di gara

approvato e pubblicato un bando con il quale si è erogato più di 60.000 € di contributi finalizzati al pagamento di canoni di locazione e utenze domestiche per dare un sostegno al maggior numero di famiglie possibile ed un minimo di respiro in questo momento particolarmente difficile.

approvata la convenzione con il SIL con lo scopo di offrire a più persone in situazione di disagio/emarginazione la possibilità di svolgere un’esperienza di tirocinio.

incontrato le associazioni sportive mettendo a fuoco il reale bisogno di Cislago in tale ambito

predisposto con il comandante della nostra Polizia Locale alcune progettazioni che stanno portando a verifiche puntuali su green pass, lotta alle dipendenze e al bullismo, scarico abusivo di rifiuti, oltre ad avere esteso l’orario di servizio anche nelle ore pomeridiane

portato a termine l’approvazione di progetti come la sistemazione dell’accesso alla piattaforma ecologia di via Mazzini

dato risonanza attraverso iniziative culturali a ricorrenze come la giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e quella per l’eliminazione della violenza contro le donne

incontrato il consiglio comunale dei ragazzi, identificando con loro alcune priorità di comune interesse.

Approvato il regolamento whatsapp che consentirà una comunicazione più puntuale verso i cittadini

messo a tema, attraverso incontri con uffici e confronto con esterni, il nuovo Centro Diurno Anziani che vogliamo diventi interessante per un numero maggiore di persone rispetto alle 7 che abbiamo trovato.

Abbiamo preso contatti con le amministrazioni locali e l’associazione salviamo il paesaggio per il rilancio del Parco del Rugareto e del nuovo parco agricolo in zona nord del paese

dato disposizione per la progettazione esecutiva di messa in sicurezza anti sismica della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado

confrontati con i volontari dei servizi sociali impegnati nella distribuzione pasti e trasporto persone.

Creato le condizioni affinchè la nostra zona industriale possa avere nel più breve tempo possibile la “fibra”

Quali sono le sfide che attendono la sua comunità per il 2022?

La sfida è ancora quella di voler realizzare quanto abbiamo scritto nel nostro programma elettorale, e vorrei chiamare la comunità a realizzarlo con noi. La sfida è riuscire a guardare il nostro piccolo orticello dentro un disegno più grande.

qual è il ricordo che suscita più emozioni?

Senza dubbio il giorno del giuramento, ero davvero commosso nel momento in cui ho indossato la fascia tricolore. Come è stato emozionante vedere, quel giorno, tanta gente assistere a quel primo consiglio comunale.

Se potesse esaudire un desiderio dei suoi concittadini quale sarebbe?

Poter velocizzare i tempi della burocrazia.

Invece, un augurio per il 2022 che mi sento di fare nasce dal fatto che due anni di pandemia ci hanno ricordato che nessuno si salva da solo, ma che ciascuno è responsabile dell’altro e, quindi, il mio augurio è che si radichi sempre più il senso di comunità e appartenenza superando l’individualismo. Insomma, non basta dire “io sto bene”, perchè se non stiamo bene tutti è molto probabile che anch’io non stia bene.

Questa è la modalità con cui io, la Giunta, il Consiglio Comunale vorremmo amministrare e guidare lo sviluppo del nostro paese nel prossimo anno.

