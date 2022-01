SARONNO – Chiesa gremita ieri sera in Prepositurale per la messa dedicata alla pace. A raccontare l’impegno per la pace dei saronnrsi sull’altare la presenza delle delegazioni di alcune associazioni come Quattro passi di pace, Avis e associazione Maruti. Diverse anche le autorità dal sindaco Augusto Airoldi con l’assessore Franco Casali coi delegati dell’Arma e della Guardia di Finanza.

Apprezzata la presenza dei delegati della chiesa ortodossa e centro islamico Saronnese presente con Sadok Hammami e Sahid salutati con affetto dal prevosto monsignor Claudio Galimberti.

“Il primo augurio che vi faccio – ha spiegato nella sua omelia il vicario episcopale Luca Raimondi dopo il angelo letto dal diacono Massimo Tallarini – è che questo sia un anno di pace e che sia un anno in cui benedire ed essere fecondi”. Non sono mancati nella predica del religiosi riferimento al tema dei migranti, dell’incusione e del dialogo interreligioso.

