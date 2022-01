SARONNO – Ieri sera l’albero di Natale in piazza Libertà è stato al centro di un insolito problema. Mentre tutta la piazza era completamente illuminata (dai lampioni ai medaglioni con i led e le immagini del Santuario) l’albero era completamente spento. Alle 18,30 nessuna delle lucette gialle che decorano l’abete posizionato l’8 dicembre era accesa.

Un incoveniente che ha risvegliato il profilo Facebook di Sluminacchio. In molti ricorderanno l’albero di luce realizzato un po’ di anni fa vittima di diversi problemi tecnici tanto da guadagnare il soprannome che richiamava il romano Spelacchio.

Comunque tornando al black out Sluminacchio ha commentato con la consueta franchezza ironizzando sull’accaduto: “Pensavate di averla scampata e invece è appena iniziato il 2022 e sono giá tornato”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn