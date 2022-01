CARONNO PERTUSELLA – Calcio serie D, ci si prova con i recuperi, anche se tutto è legato ai controlli anti-covid ed in caso di situazioni di positività, le gare ovviamente slitteranno ancora. Dunque. per il momento la Lega nazionale dilettanti ha previsto per mercoledì 5 gennaio il recupero del derby che a fine dicembre era stato rinviato non per il coronavirus ma per la neve, si giocherà Varese-Caronnese. Altre gare in programma sono Bra-Sanremese, Asti-Pont Donnaz, Gozzano-Derthona, Imperia-Casale e Levico Terme-Union Clodiense; mentre per gli ottavi di Coppa Italia lo stesso giorno sono previsti Virtus Ciserano-Caldiero Terme, Athletic Carpi-Ponte San Pietro.

Mercoledì 12 gennaio è quindi previsto il turno di campionato quando tra l’altro sarà recuperata la gara della Caronnese con i genovesi del Ligorna, che era stata rinviata per ghiaccio. Il programma prevede Casale-Asti, Ligorna-Caronnese, Rg Ticino-Derthona, Caravaggio-Ponte San Pietro, San Giuliano-Folgore Caratese e Crema-Real Calepina.

(foto archivio: Caronnese sul campo del Ligorna in occasione del rinvio del mese scorso)

02012022