SARONNO – L’Albairate, Seregno, Saronno di ieri pomeriggio ieri non è mai arrivato nella città degli amaretti: partito alle 16.08 e previsto allo scalo di “Saronno centro” alle 17.54, in realtà ha dovuto interrompere la sua corsa all’arrivo a Seregno, era ormai troppo tardi per proseguire, altrimenti avrebbe “intasato” la linea della vicina Brianza. Tutta colpa di un passeggero che era senza biglietto e non voleva pagare.

Quando il convoglio si è fermato alla stazione di Milano Greco Pirelli sul treno sono saliti gli agenti della polizia ferroviaria, che erano stati chiamati dal capotreno: la lunga discussione con il passeggero, che non voleva saldare il dovuto, ha provocato l’ampio ritardo e poi la inevitabile cancellazione della corsa una volta arrivati allo scalo di Seregno. La posizione del passeggero è adesso al vaglio delle forze dell’ordine.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale alla stazione ferroviaria di “Saronno centro”)

02012022