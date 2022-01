SARONNO / TRADATE / UBOLDO – Molti gli interventi, anche nella zona del Saronnese, per i vigili del fuoco del distaccamento di Tradate, l’altro giorno. Nel pomeriggio, fatti, la squadra tradatese è stata impegnata per un soccorso a persona sul territorio del comune di Saronno e successivamente per una fuga gas nel vicino comune di Uboldo.

Nei giorni a cavallo fra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 in zona sono stati numerosi gli interventi compiuti dai pompieri anche per i danni causati dall’accensione di petardi e botti, che hanno causato alcuni piccoli incendi, con danni materiali comunque limitati.

(foto: un mezzo dei vigili del fuoco del distaccamento di Tradate)

02012022