SOLARO – Traccia un bilancio del 2021 e anticipa le prime iniziative del nuovo anno il sindaco Nilde Moretti intervista da ilSaronno.

Sindaco, partiamo da un bilancio di questo 2021, il secondo anno segnato dalla pandemia?

Sicuramente è stato un anno pesante e difficile in quanto la pandemia ci ha costretto a vivere tra alti e bassi, ma comunque migliore rispetto al 2020 perché abbiamo registrato importanti segnali di ripartenza. Le vaccinazioni in questo hanno aiutato moltissimo e continueranno a farlo anche nel prossimo futuro. Le scuole sono tornate in piena efficienza e penso anche agli eventi: se da ottobre 2020 era stato tutto sospeso, quest’anno siamo riusciti ad organizzare in sicurezza, nel rispetto delle normative, alcuni eventi di Natale e questo sicuramente ha giovato allo spirito dei nostri concittadini. Ora il momento è tornato ad essere difficile, ma possiamo e dobbiamo essere fiduciosi.

Quali sono i progetti concretizzati dalla sua Amministrazione?

Anche se con dei ritardi, causati per lo più dalla crisi delle materie prime e dai rallentamenti dovuti all’evolversi della situazione epidemiologica, abbiamo portato avanti il nostro programma elettorale, con alcune inaugurazioni importanti come ad esempio la riqualificazione con rimozione dell’amianto dalla scuola Mascherpa e l’ampliamento degli spogliatoi del centro sportivo. Impossibile dimenticare gli interventi su tutti i plessi scolastici del territorio, ma anche il rifacimento di asfalto, marciapiedi e impianti su corso Europa e, una cosa alla quale teniamo particolarmente, l’evoluzione tecnologica verso un’Amministrazione 4.0 sul nostro sito, con l’introduzione di canali e servizi dedicati ai cittadini. Altre opere sono quasi ultimate come ad esempio l’hub di comunità dell’ex Regina Elena con annesso bar sociale frutto di una co-progettazione che ha coinvolto le associazioni del territorio e la sistemazione di via Marconi; per altre abbiamo ottenuto, grazie al fondamentale lavoro di concerto con gli uffici, importanti finanziamenti regionali e nazionali da misurarsi in oltre 4 milioni di euro come per il progetto di riqualificazione di piazza Cadorna e del nuovo corridoio ecologico ad Introini al confine con Saronno. Si tratta di un risultato storico per Solaro: ci permetteranno di realizzare la nostra visione di cittadina che guarda al futuro, con più piste ciclabili, meno barriere architettoniche, scuole all’avanguardia.

Quali sono le sfide che attendono la sua comunità per il 2022?

Le sfide maggiori sono ovviamente legate all’evolversi dell’emergenza sanitaria. La speranza è che presto possa essere superato il nuovo periodo critico, anche grazie ad un numero sempre maggiore di persone che scelgono di proseguire nel percorso vaccinale con grande senso di responsabilità e comunità. Tutti insieme abbiamo affrontato i momenti peggiori e tutti insieme affronteremo la fase di rilancio. Dal punto di vista delle opere, riusciremo a realizzare la rotatoria tra la Saronno-Monza e corso Europa, un’opera, una trasformazione molto attesa, per sgravare ulteriormente il centro cittadino dal traffico di passaggio. A metà mandato abbiamo già ottenuto e realizzato molto, ma non abbiamo alcuna intenzione di fermarci, Solaro merita ancora di più e noi vogliamo raggiungere tutti insieme un futuro più luminoso per il nostro paese.

Qual è il ricordo del 2021 che le suscita più emozione?

Personalmente, da sindaca, l’inaugurazione della riqualificazione della scuola Mascherpa è stato un momento davvero significativo dopo tutte le traversie che abbiamo superato. Quando abbiamo riscontrato il problema della presenza di amianto in alcune parti dell’edificio, nonostante non fosse necessario un intervento così radicale, abbiamo comunque deciso di impegnare importanti risorse per una soluzione positiva che fosse permanente. Era prima del covid e abbiamo dovuto completare il tutto durante l’emergenza, eppure ci siamo riusciti e, nonostante qualche ritardo, non abbiamo creato estremi disagi alla popolazione scolastica, grazie anche all’impegno delle tanti parti in causa e della parrocchia. Questo ci riempie di orgoglio. Oltre al fatto che in questi due anni abbiamo dato scuole praticamente nuove per tutte le età degli studenti, dagli asili alla secondaria.

Se potesse esaudire un desiderio dei suoi concittadini quale sarebbe?

Ovviamente che l’epidemia scompaia e si torni a vivere nella nostra cara vecchia e straordinaria normalità. L’emergenza sanitaria ha cambiato e di molto le nostro vite imponendo una diversa socialità. Credo ne abbiano sofferto in particolare i ragazzi, i giovani; sono aumentati i casi di depressione e disagio sociale e si è moltiplicata la dipendenza dai social. Il mio augurio per tutti i solaresi è che si possa tornare a vivere il nostro paese, la nostra comunità, come un tempo, con il piacere di stare insieme e la voglia di gioire anche per quelle piccole cose che oggi sembrano superate o dimenticate e che invece io spero torneremo ad assaporare molto presto.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn