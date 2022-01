SARONNO – Dopo una lunga malattia si è spento l’83enne saronnese Paolo Callegaro.

Paolo Callegaro è stato una colonna portante dell’ associazione Asvap 4 che si occupa da oltre 25 anni di disagio psichico: Asvap 4 deve la sua fondazione proprio grazie al suo instancabile impegno, alla sua intelligenza ed esperienza.

“L’attività di Paolo – lo ricorda Michela Darò – ha varcato i confini della nostra città poichè credeva già molti anni fa nel valore della rete: è stato anche co-fondatore del Coordinamento provinciale associazioni salute mentale (copasam) di Varese ed ha contribuito anche alla nascita del urasam che rappresenta ben 50 associazioni a livello lombardo dopo la esperienza all’interno del CLP coordinamento Lombardo psichiatria. E’ grazie a Paolo che Asvap4 nei primi 12 anni è riuscita a crescere e consolidarsi diventando una risorsa per tutta la città e la psichiatria del Saronnese, e non solo, in sinergia con i servizi pubblici.

E conclude: “A nome di tutti i volontari e familiari non posso che dire grazie a Paolo per la sua dedizione il tempo dedicato alla fragilità psichica, sempre in prima linea per combattere, con parole e fatti, lo stigma e il pregiudizio nei confronti della malattia mentale.Abbracciamo Micla, nostra storica volontaria, sua amata compagna fino all’ultimo suo respiro”.

Si può rendere l’ultimo aluto a Paolo Callegaro alla Casa Funeraria Ferrario in via Manzoni 45 a Gerenzano fino a martedì 4 gennaio alle 18,30.

