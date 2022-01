GERENZANO – Tanti contagi da covid anche fra il personale di Econord, che si occupa della nettezza urbana a Gerenzano. Con una nota l’Amministrazione comunale gerenzanese fa sapere che “Econord Spa comunica che, a causa dell’incremento dei contagi da covid 19 tra il personale adibito alla raccolta rifiuti, sono possibili mancati ritiri e ritardi nell’effettuazione del servizio”.

Il servizio di ritiro previsto per oggi (organico, carta, umido, plastica, vetro/metallo) proseguirà per questo anche nelle giornate del 4 e 5 gennaio. Per informazioni è possibile contattare il numero verde gratuito di Amsa al 800332299, oppure l’indirizzo email: [email protected]; o l’ufficio di Igiene ambientale al numero 0296399107, o l’indirizzo email [email protected] “Scusandoci per il disagio, si ringrazia per la collaborazione” concludino dal Comune.

