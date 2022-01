SARONNO – A oggi, 3 gennaio, sono ricoverati negli ospedali dell’Asst Valle Olona 107 pazienti Covid-19, così suddivisi: 50 a Busto Arsizio, 38 a Gallarate (di cui 4 in Terapia intensiva), 19 a Saronno (erano meno di dieci solo pochi giorni fa).

In ventilazione assistita non invasiva (casco C-Pap) abbiamo 11 pazienti: 6 a Busto, 3 a Gallarate, 2 a Saronno.

Età media: 73 anni.

Per sintomatologia riconducibile a SARS-CoV-2 al momento 15 persone sono in accertamento al pronto soccorso dell’Ospedale di Busto Arsizio, 8 al pronto soccorso dell’ospedale di Gallarate, 1 al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno.

Afferma il direttore sanitario dell’Asst Valle Olona, Claudio Arici: “Sulla base delle indicazioni di Regione e dell’elevata circolazione del Covid, dalla scorsa settimana abbiamo attivato 4 posti letto di Rianimazione Covid presso il Presidio di Gallarate e stiamo incrementando i posti letto per subacuti, ovvero pazienti in fase di guarigione ma non ancora dimissibili. I posti letto per subacuti a Saronno sono saliti da 10 a 15 e, a breve, potranno essere aperti 19 posti letto a Busto, convertendo la riabilitazione. Entro fine settimana l’Asst Valle Olona, rimodulando il minimo indispensabile le attività chirurgiche programmate, potrà mettere a disposizione tra 110 e 120 posti letto per acuti ripartiti sui tre presidi di Busto, Gallarate e Saronno nella misura rispettivamente di 50, 40 e 30”.

03012022