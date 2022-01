SARONNO – Da venerdì 17 a lunedì 20 dicembre si è svolta la Prima Prova Nazionale del Grand Prix “Kinder Joy of Moving” di scherma.

Durante questi quattro giorni di gare si sono ritrovati 921 spadisti under 14, 368 nelle prove femminili e 553 in quelle maschili, presso il Pala De André di Ravenna per cimentarsi con passione e condivisione in questa nobile arte.

Scherma Saronno è stata presente alla manifestazione con alcuni degli atleti che da anni si allenano sulle pedane della palestra del Collegio Castelli, rappresentando più categori in gara.

Guidati dal maestro Marco Di Martino, hanno affrontato con coraggio e concentrazione la dura prova nazionale, superando i gironi e accedendo alle dirette.

Un grande applauso per entusiasmo e dedizione va a Susanna D’Andrea e Vittoria Bianchi (categoria Ragazze), Tommaso Colombo (categoria Maschietti) e Margherita Canettoli (categoria Giovanissime) che si fermano alla seconda diretta. Un grande applauso anche ai nostri Samuele Borghi e Matteo Graziano della categoria Giovanissimi.

Samuele perde 10 a 9 l’assalto per accedere nei primi 32 nazionali, ma dimostra di saper affrontare la gara con determinazione, maturità e ottima tecnica.

Matteo Graziano giunge alla semifinale grazie a perfetta forma fisica, adeguata tattica e risolutezza. Perde l’assalto, contro il campione italiano in carica, per accedere alla finale , ma si aggiudica meritatamente il terzo gradino del podio.

Si tratta di un risultato storico per Scherma Saronno che mai aveva raggiunto un simile successo in una competizione nazionale.

Ancora una volta una vittoria individuale diventa un’affermazione di squadra grazie alla fattiva collaborazione e al sostegno di tecnici, genitori e atleti che perseguono obiettivi sportivi ed educativi condivisi e orientati alla realizzazione globale di ciascuno.