Da oggi la rete idrica saronnese è gestita dalla società Alfa srl. Airoldi e il presidente di Saronno Servizi spiegano le novità.

Omicidio a Morazzone: 40enne, ai domiciliari, uccide il figlio di 7 anni e nasconde il corpo nell’armadio. Tenta di uccidere anche la moglie. Bloccato alle prime ore del mattino dopo un’imponente caccia all’uomo.

Allarme in stazione per il malore ad un anziano. Arrivano i carabinieri.

Dante Cattaneo, vicesindaco di Ceriano, positivo al covid: “Quattro giorni difficili”.

Degrado in piazzale Vittorio Veneto: lattine di tonno e decine di bottiglie di birra.

Black out albero di Natale: Sluminacchio fa ironia.

