La musica degli Abba al cinema di Caronno Pertusella

CARONNO PERTUSELLA – Giovedì 24 febbraio alle 21 gli AbbaDream si esibiranno al cinema di via Adua a Caronno Pertusella per fare rivivere al pubblico le emozioni della famosa band svedese che con le sue canzoni ha saputo conquistare tutto il mondo.

Un vero e proprio show che ha già fatto tappa in numerose città italiane ed europee dove gli AbbaDream sono riusciti a farsi acclamare come una delle principali tribute-band mondiali.

Le prevendite sono già attive sul sito cinemacaronno.it nella sezione eventi. Ovviamente lo show si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-covid vigenti in quel momento in Lombardia. “Vi aspettiamo numerosi per cantare insieme a noi!” dicono gli organizzatori di questo appuntamento.

03012022