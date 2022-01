SARONNO – Il Sandalo propone un posto nella bottega a Saronno ai giovani tra i 18 e i 28 anni un’esperienza sui temi dell’economia sostenibile, equa e solidale, rispettosa dell’uomo e dell’ambiente. L’esperienza ha una durata di 12 mesi, l’impegno consta di 25 ore a settimana, con un piano formativo di 72 ore di crescita persona e professionale, rimborso spese di 444,30 euro mensili.

Ci saranno attività nelle scuole, promozione del commercio equo, supporto alle attività di comunicazione della bottega.

Per candidarsi è necessario partecipare al bando scegliendo il progetto “ConsumAttori”; la scadenza è prevista per mercoledì 26 gennaio alle 14. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web www.ilsandalo.eu o contattare il numero di telefono 02 96280295 o di cellulare 333 6279641.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”.

(foto d’archivio)

03012022