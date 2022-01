[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Operazione della polizia di stato in corso nel quartiere Prealpi a Saronno. Intorno alle 9 sono molti i saronnesi che hanno sentito un elicottero sorvolare a bassa quota il quartiere Prealpi. Qualcuno ha pensato ad un intervento dell’elisoccorso ma non si trattava del mezzo giallo di Areu ma di quello azzurro e bianco della polizia di Stato.

Secondo le prime indiscrezioni confermate dalla presenza di un blindato della polizia di Stato e da un mezzo della Guardia di Finanza in via San Giuseppe sarebbe in corso un’operazione di cui al momento non sono ancora state resi noti i contenuti.

