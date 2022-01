SARONNO – Verranno ripristinate nella giornata di oggi dalla ditta incaricata le luci dell’albero di Natale posizionato in centro cittadino e vandalizzato nella notte di Capodanno.

Le telecamere installate in zona hanno permesso alle forze dell’ordine di identificare i tre giovani responsabili dell’atto vandalico che ha spento l’albero in questi ultimi giorni: a loro carico è scattata la denuncia per danneggiamento di cosa pubblica. Molte delle ghirlande luminose sono state strappate dall’albero: ecco perché è necessario l’intervento della ditta per la loro completa sostituzione, intervento che verrà effettuato nella giornata di oggi.

“L’Amministrazione ringrazia la polizia locale e le forze dell’ordine per la celerità delle operazioni di indagine” si legge in una nota del Comune.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

03012022