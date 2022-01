SARONNO – Un regalo speciale è arrivato in questi giorni di festa all’associazione nazionale carabinieri che a Saronno ha sede in Villa Gianetti e che negli ultimi giorni hanno visto il parco macchine crescere con una Touran.

Il mezzo è stato donato dalla Tci, azienda saronnese specializzata nella produzione di led di proprietà dell’imprenditore e deputato Gianfranco Librandi.

“Una nuova dotazione – spiega Dario Canonici a nome del gruppo – essenziale per far crescere i nostri servizi a favore della collettività e per la quale siamo grati all’intera Tci. E’ un dono che arricchisce l’intera città di Saronno”.