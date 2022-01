CISLAGO – Cislago come Saronno: anche in paese i teppisti hanno preso di mira l’albero di Natale allestito, in questo caso, nelle centralissima piazza Toti. E’ stato danneggiato il sistema di illuminazione, mandando in black out metà delle lucine dell’albero.

Un episodio che si unisce con quanto successo al vicino parco comunale, non è escluso che i responsabili siano sempre gli stessi, dove con un grosso petardo è stato letteralmente fatto esplodere un cestino dei rifiuti, con il grosso rischio che qualcuno si facesse del male, considerando che parti del cestino sono volate anche a notevole distanza. Episodi sui quali sono adesso in corso le indagini delle forze dell’ordine. A Saronno chi ha danneggiato l’albero di Natale è stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza, io tre responsabili sono stati denunciati a piede libero per danneggiamenti.

(foto: la centralissima piazza Toti di Cislago con le decorazioni natalizie durante un evento in vista del Natale 2022)

04012022