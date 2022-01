SARONNO – Molti nuovi positivi a Coronavirus nella zona sono stati rilevati nella giornata di ieri. A Saronno +55 nuovi casi, +77 a Tradate, +30 a Caronno Pertusella, +135 a Varese, +76 a Busto Arsizio, +56 a Gallarate.

Nel Comasco: +13 a Turate, +18 a Lomazzo; più alti +35 a Limbiate, +32 a Cesano Maderno, +7 a Cogliate.

Ecco i numeri dei positivi registrati da inizio pandemia (tra parentesi i dati dell’altro ieri per un confronto):

Saronno 5.617 (5.562)

Tradate 2.607 (2.530)

Caronno Pertusella 2.770 (2.740)

Varese 10.866 (10.731)

Busto Arsizio 12.054 (11.978)

Gallarate 7.220 (7.164)

Nel Comasco:

Turate 1.341 (1.328)

Lomazzo 1.448 (1.430)

Nelle Groane e Brianza:

Limbiate 5.446 (5.411)

Cesano Maderno 6.096 (6.064)

Cogliate 1.280 (1.273)

Monza 17.007 (16.865)

Desio 6.306 (6.247)

Ancora numeri molto elevati nel Varesotto per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus, oggi +1.285.

In Lombardia a fronte di 67.449 tamponi effettuati, sono 13.421 i nuovi positivi (19.8 per cento dei tampono processati in laboratorio). In aumento i ricoveri ospedalieri, oggi quasi cento. I decessi sono stati 19. In Italia 68.052 casi e 140

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: anche in Lombardia c’è la corsa ai tamponi, per sapere se si è stati contagiati)

04012022