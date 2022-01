GERENZANO – Grande successo per la “Camminata con i Corsalus” che si è svolta il mese scorso in paese, promossa dalla Salus Runners Gerenzano, che traccia un bilancio particolarmente positivo dell’evento.

“Più di 500 persone hanno sfidato ghiaccio e temperature polari per partecipare alla terza edizione della Camminata con i Corsalus – ricordano dalla Salus – I gruppi più numerosi sono stati il gruppo podistico di Cassano Magnago, l’Avis Lazzate, e il Whisky Group di Vanzago. Molti i camminatori e i corridori che hanno apprezzato percorso e organizzazione della manifestazione. I Corsalus e tutta la polisportiva Salus augurano buone feste e si stanno già attivando per l’edizione dell’anno nuovo”.

