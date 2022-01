SARONNO – Il Grintch si è trasferito nel Saronnese? C’è da pensarlo, considerando i vari episodi di vandalismo che sono avvenuti negli ultimi giorni, e che hanno fatto arrabbiare tanti cittadini. Due alberi di Natale vandalizzati, ed è stato peso di mira pure il Villaggio di Babbo Natale, difficile pensare che sarebbe potuta andare peggio in questo periodo delle feste di fine anno quando le varie amministrazioni comunali, con volontari ed associazioni locali, si sono date da fare per creare qualche bel momento e per portare un po’ di spirito natalizio in città e paesi, nonostante limitazioni e problemi create dalla ripresa dei contagi da coronavirus.

Eppure qualcuno non ha trovato di meglio che danneggiare l’albero di Natale di piazza Libertà a Saronno, di accanirsi contro quello in piazza Toti a Cislago, e di rovinare pure il Vilaggio di Babbo Natale a Gerenzano. Adesso sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, che per Saronno hanno già consentito di raggiungere l’obiettivo sperato, tre ragazzi sono stati denunciati a piede libero.

04012022