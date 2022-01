SARONNO – Sacchetti di plastica con all’interno vestiti, un cuscino e pezzi di stoffa da stendere a terra per cercare di rendere, per quanto possibile, più confortevoli e meno fredde, le scale di metallo.

Sono gli elementi che raccontano di come da qualche giorno un senzatetto dorma sulle scale esterne del palazzo comunale. A dare ricovero al senza fissa dimora è la scala che parte dalla porta antincendio del primo piano (zona ufficio economato) ed arriva sul marciapiede di via Milano.

Qualcuno l’ha anche visto nottetempo avvolto in diverse coperte dormire tra le scale e il pianerottolo davanti alla porta antincendio del primo piano del palazzo comunale. Segnalazioni sono arrivate dagli automobilisti che lasciano l’auto in piazza Repubblica e che si recano a piedi in centro.

La scala non viene usata solo come rifugio per la notte ma anche come bagno almeno a giudicare dall’intenso odore di urina che la pervade.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn