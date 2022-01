SARONNO – Drammatico epilogo per l’incidente avvenuto ieri sera in tra via Baracca e via Miola dove un 58enne è finito fuoristrada a seguito di un malore che gli è costato la vita.

L’allarme è scattato poco dopo le 22,21 quando alcuni passanti hanno notato la vettura del 58enne finita fuori strada all’incrocio tra via Miola e via Baracca poco prima della rotonda di via Bergamo. Immediata la chiamata al numero unico delle emergenze che ha fatto accorrere l’autoinfermieristica della Croce rossa di Saronno e l’ambulanza della Croce rossa di Legnano.

Il personale ha estratto l’uomo dall’auto con tutte le precauzioni del caso e ne ha disposto immediatamente il trasferimento all’ospedale di Saronno. Purtroppo non ce l’ha fatta ad arrivare vivo al pronto soccorso. Fatale, secondo quanto emerso nelle prime fasi, il malore che l’ha colpito e che ha provocato l’incidente.

Sul posto anche una pattuglia di carabinieri della compagnia di Saronno che si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso necessari per ricostruire l’accaduto.

