SOLARO – Spassose vignette per lanciare un messaggio di solidarietà: la donazione di Flavio Chiurimento, vignettista solarese, è stata apprezzata moltissimo dall’associazione Avis di Solaro che, nella giornata dello scorso giovedì 16 dicembre, ha premiato l’artista.

In occasione dell’incontro del gruppo di lettura di Solaro, la presidente dell’associazione Avis con sede a Solaro, Virna Cantù, ha premiato Flavio Chiurimento per il suo generoso contributo promozionale per la donazione del sangue. In una vignetta si vede una bambina correre con un cuore sorridente alle spalle: “chi ha un cuore grande, ne dona qualche goccia”, in un’altra due ubriachi brindano con del vino: “dicono che il buon vino faccia buon sangue – si legge – per noi è buono pure quello degli astemi”.

“Le sue vignette accattivanti e ironiche – fanno sapere dall’associazione – verranno esposte al momento introduttivo alla proiezione del film all’aperto del prossimo periodo estivo, per far conoscere l’associazione Avis, e sui social per promuovere la donazione del sangue”.

(in foto: le vignette del solarese Flavio Chiurimento e un momento della premiazione con la presidente Virna Cantù)

04012022