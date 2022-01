GERENZANO – Teppisti in azione a Gerenzano, se la sono presa con la casetta di Babbo Natale che si trova nella centralissima piazza 25 aprile, allestita dai volontari della Pro loco per portare un po’ di atmosfera natalizia in paese. Gli sconosciuti, che sono entrati in azione nel corso della notte, hanno danneggiato gli addobbi, pecorelle e renne; ed hanno pure forzato il lucchetto della cassetta postale per Babbo Natale, chissà cosa pensavano ci fosse all’interno.

E’ stata divelta l’insegna e rovinato il rivestimento del tetto della casetta di legno. A scoprire l’accaduto sono stati proprio i volontari della Pro loco, che non hanno potuto fare altro che prendere atto della situazione e compiere le sistemazioni del caso. La casetta di Babbo Natale è ormai una tradizione del Natale gerenzanese, e luogo molto amato da tutti i bambini.

Nella vicina Saronno i vandali hanno invece preso di mira l’albero di Natale nella piazza centrale.

(foto: l’area della casetta di Babbo Natale, punto sempre molto amato dai bambini del paese)

