CARONNO PERTUSELLA – Alla luce dei “numerosi casi di positività riscontrati nei gruppi squadra”, il Dipartimento Interregionale della Lega nazionale dilettanti ha disposto la sospesione di tutte le partite in calendario fino a domenica 23 gennaio. Il 12, 16 e 19 gennaio sono stati però previsti, ovviamente sempre che non vi siano giocatori positivi nelle vari formazioni interessate, gli incontri di recupero che erano già stati rinviati, per casi di positività al coronavirus o per il maltempo, prima della sosta natalizia.

Cosa cambia per la Caronnese – Proprio oggi si sarebbe dovuto giocare il recupero col Varese, rinviato a data da destinarsi per casi positivi nel team varesino. Il 9 gennaio era invece prevista la partita Bra-Caronnese, che dunque non sarà disputata in quella data.

(foto archivio: Caronnese calcio in azione di gioco)

05012022