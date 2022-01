CARONNO PERTUSELLA – Salta per covid, ci sono casi fra i varesini, anche il recupero previsto oggi fra Varese e Caronnese, in tanti si interrogano sul futuro prossimo del campionato di serie D. Difficile per le varie formazioni non annoverare qualche tesserato alle prese col covid, e poi non è così semplice per chi è guarito dal covid rientrare in rosa, altro aspetto i cui contorni sono da chiarire con precisione.

Per ora la Lega dilettanti ha deciso di andare avanti come da programma, senza variazioni. Ma il continuo incremento dei casi che si sta registrando, soprattutto in Lombardia (dove si registrano quasi un terzo dei nuovi contagi giornalieri a livello nazionale) obbligherà fatalmente a prendere delle decisioni. Tematiche che vengono approfondite sul sito specialistico del calcio locale, www.paolozerbi.com.

(foto archivio: Caronnese calcio durante una azione di gioco)

