Ceriano Laghetto, il sindaco: “Covid, una battaglia da vincere tutti assieme”

CERIANO LAGHETTO – Messaggio di inizio anno ai concittadini da parte del sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa.

Cari concittadini di Ceriano Laghetto

all’inizio del nuovo anno voglio rivolgere a tutti i migliori auguri affinché i prossimi mesi siano carichi di serenità, entusiasmo, ottimismo.

Purtroppo, anche questo periodo di festività è stato caratterizzato da forti limitazioni dettate da una situazione sanitaria in continua evoluzione e che ci ha messo di nuovo in apprensione, proprio mentre pensavamo di avere superato e allontanato per sempre i problemi vissuti nell’anno precedente. Il virus purtroppo è ancora fortemente presente tra noi ma gli effetti, ormai è sotto gli occhi di tutti, sono molto meno gravi di quelli misurati drammaticamente nel corso del 2020 e all’inizio del 2021, pagati a carissimo prezzo da molte famiglie italiane e anche cerianesi.

Speravamo tutti che l’uscita da questo periodo di difficoltà fosse più rapida, invece è ancora molto lenta, ma è innegabile che abbiamo imboccato la direzione giusta ed ormai è solo una questione di tempo e di pazienza. Invito tutti, ciascuno per la propria parte, a continuare a mantenere comportamenti responsabili così da poter riuscire, insieme, a superare una volta per tutte, il problema della pandemia che ha così profondamente modificato le nostre vite. Questa è una di quelle battaglie che non si possono vincere in solitudine, ma si devono vincere insieme.

Torneremo presto a rivivere appieno la nostra vita sociale, fatta delle tante cose belle che Ceriano sa offrire e che ci impegniamo a fare in modo che siano sempre di più. Buon 2022!

Il sindaco

Roberto Leone Crippa

05012022