CISLAGO – Di nuovo in bulli in azione alla stazione ferroviaria, scalo di Trenord, in via Stazione a Cislago: l’ultimi episodio è di ieri quando un ragazzo è stato avvicinato da alcuni giovanissimi, uno dei quali a quanto pare armato con una catena, che lo hanno minacciato per un ben misero bottino: un euro ed una sigaretta. Non ci sono state conseguenze ulteriori ed avuto quel che volevano i giovinastri si sono immediatamente allontanati, facendo perdere le tracce.

Probabilmente si tratta delle stesse persone che erano già entrati in azione nei giorni scorsi prendendo di mira soprattutto i più giovani, ai quali avevano chiesto soldi, ed in qualche caso pure il telefono cellulare. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine; in zona tra l’altro sono presenti anche le telecamere della videosorveglianza ferroviaria.

(foto archivio: forze dell’ordine intente a pattugliare una delle stazioni ferroviarie della rete locale di Trenord)

05012022