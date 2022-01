CITTA’ DEL VATICANO – All’udienza generale in Vaticano, questa mattina, anche una coppia di giovani sposi provenienti da Saronno, Giulio Gervasini e Greta Guidobono. Si erano sposati durante l’estate, e ora hanno colto con grande entusiasmo la possibilità di partecipare all’udienza papale, come da tradizione indossando gli abiti del matrimonio. Nell’aula Paolo VI con loro molte altre nuove coppie, nell’udienza dedicata allo “sposo di Maria”, San Giuseppe e con una riflessione sulò tema delle adozioni.

“Penso in modo particolare a tutti coloro che si aprono ad accogliere la vita attraverso la via dell’adozione, che è un atteggiamento così generoso e bello. Giuseppe ci mostra che questo tipo di legame non è secondario, non è un ripiego. Questo tipo di scelta è tra le forme più alte di amore e di paternità e maternità. Quanti bambini nel mondo aspettano che qualcuno si prenda cura di loro” ha detto il pontefice. Che nel corso della mattina nell’aula Paolo VI ha anche ricevuto ed applaudito un gruppo di artisti del circo, e poi ha incontrato personalmente le giovani coppie.









Giulio, saronnese, ex arbitro di calcio e tutt’ora impegnato nella sezione cittadina dell’Aia, e Greta, varesina, ostetrica in ospedale, si erano sposati nell’agosto scorso. Matrimonio che era stato a lungo rimandato a causa della pandemia da coronavirus: avevano annunciato le loro nozze due anni fa durante la trasmissione di Alessandro Cattelan, ospiti a Radio Deejay.

