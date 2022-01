SARONNO – E’ raggiante la saronnese Elvira Ruocco nel ricevere la “Stella al merito del lavoro”, la cerimonia si è svolta prima delle feste natalizie nella sala convegni di villa Recalcati a Varese dove sono state consegnate le importanti onorificenze, una cerimonia sobria a causa delle restrizioni per il Covid.

La “signora rosso Alfa”, così conosciuta la Ruocco tra gli appassionati di Alfa Romeo, ha lavorato per ben 35 anni di cui 23 come responsabile dell’archivio storico e questa gratificazione che viene conferita dal presidente della Repubblica su proposta del ministro del lavoro a cittadini italiani che si sono distinti per laboriosità e condotta morale arriva a pochi giorni dal Natale come una sorta di regalo.

La famiglia Ruocco non è nuova a questi premi, anni fa il padre Renato, celebre compositore di musica, aveva ricevuto l’onorificenza di “Cavaliere del Lavoro” per aver diffuso la canzone napoletana nel mondo.

“Sono molto contenta e sorpresa di tutta questa attenzione ma io non sono tipo da fermarmi qui: nel mio presente c’è la radio (la Ruocco è speaker radiofonica a Radiorizzonti l’emittente comunitaria di Saronno) il teatro con il gruppo teatrale “Dietro le Quinte” e naturalmente l’Alfa Romeo che rimane nel mio cuore”

