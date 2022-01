ORIGGIO – Traccia un bilancio del 2021 e anticipa le prime iniziative del nuovo anno il sindaco Evasio Regnicoli nell’intervista da ilSaronno.

Sindaco, partiamo da un bilancio di questo 2021, il secondo anno segnato dalla pandemia?

È stato un anno intenso ed impegnativo. In una fase emergenziale e straordinaria per il nostro Paese, abbiamo voluto perseguire con scrupolo ed attenzione il Documento di Programmazione che abbiamo presentato ai nostri concittadini. La differenza deve essere fatta sul mantenimento delle promesse fatte e degli obiettivi che dobbiamo e vogliamo raggiungere.

Quali sono i progetti concretizzati dalla sua Amministrazione?

Completamento dell’ampliamento della Scuola Primaria, il parziale rifacimento dell’impianto di riscaldamento della Scuola Media, la sistemazione del Parco delle Meraviglie tra le vie Leonardo Da Vinci e le vie per Lainate, la riqualificazione del Parco della Collinetta in via per Lainate, il primo tratto della nuova pista ciclopedonale da Origgio verso Saronno, l’avvio di un complesso progetto di digitalizzazione del Comune con significativi punti di avanzamento tra i quali certificati anagrafici online e gratuiti per i cittadini, creazione di un APP sulla quale dal 1 gennaio 2022 saranno inoltre disponibili molti servizi, un nuovo sito internet comunale, l’istituzione della Consulta giovanile, l’istituzione della Festa dei neo diciottenni, la sistemazione delle sponde del Bozzente e la continua salvaguardia e tutela del Parco dei Mughetti, l’aggiornamento di un numero infinito di regolamenti e convenzioni, tra quest’ultime voglio ricordare quella con Il Corpo Musicale San Marco per la gestione della scuola di musica e quella in collaborazione con Hesperia per la riduzione di rette dei corsi, l’ideazione di un Progetto Estate ragazzi, integrato congiuntamente con la Parrocchia “Santa Maria Immaccolata”, con la Scuola dell’Infanzia, con la Polisportiva Airoldi e con la fattoria didattica ai Boschi, ed infine tra gli innumerevoli progetti realizzati mi fa piacere ricordare la possibilità, all’interno della nostra sede di Villa Borletti, di organizzare postazioni di lavoro dotate di tavolo, sedia, collegamento wi-fi, prese elettriche messe a disposizione di coloro che, lavorando da casa, avevano difficoltà oggettive di spazio o di autonomia.

Quali sono le sfide che attendono la sua comunità per il 2022?

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede diversi interventi in campo sanitario. Noi abbiamo un’idea progettuale che prevede la ristrutturazione della villa comunale sita in via Circonvallazione al fine di recuperare un patrimonio pubblico e realizzare un poliambulatorio medico che diventerà la Casa della Salute di Origgio in zona centrale e alla presenza di un parcheggio aperto al pubblico nel 2021. Abbiamo già incontrato i nostri medici e condiviso con loro le prime linee di lavoro. Si tratta di un grande progetto candidato a più bandi di finanziamento regionale e statali. Il nostro pensiero è di rendere Origgio, centro di primarie aziende farmaceutiche mondiali, all’avanguardia per la tutela della salute. Amplieremo e ammoderneremo Il nostro cimitero. Completeremo la videosorveglianza per la sicurezza di tutti. Sistemeremo i punti più pericolosi e nevralgici per la nostra viabilità al confine con Saronno e in via per Cantalupo presso la frazione Broggio, realizzando due rotatorie e una ZTL.

Qual è il ricordo del 2021 che le suscita più emozione?

Sono tre. 1. La dedica della nuova ala della Scuola Primaria a Suor Lodovica che ha insegnato per 40 anni in quella Scuola; 2. La serata dei Canti dei nostri Cori; 3. Il concerto di Natale del Corpo Musicale San Marco. Il senso della vita deve essere le relazioni che ci legano ed i rapporti tra le persone. In un periodo storico come quello che stiamo attraversando dobbiamo lottare contro l’intolleranza, l’aggressività e l’odio. Dobbiamo cessare di pensare in modo individuale, tipico dell’uomo occidentale.

Se potesse esaudire un desiderio dei suoi concittadini quale sarebbe?

Vorrei serenità e tranquillità per tutti. A mio avviso si raggiungono tramite l’uguaglianza, ma non sono sicuro circa la nostra maturità.