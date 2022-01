SARONNO – MONTE LEGNONE Non solo il soccorso alpino e decine di volontari anche i vigili del fuoco si sono mobilitati per le ricerche del 21enne che non dà più notizie di sè da martedì 4 gennaio. Il ragazzo si era recato in Valsassina per fare un’escursione con l’intenzione di rientrare nella giornata di martedì ma quando non hanno avuto sue notizie i familiari si sono preoccupati ed hanno dato l’allarme. Le ricerche sono partite ieri pomeriggio ostacolate però dal maltempo.

Stamattina l’elicottero dei vigili del fuoco Drago 82 è in volo per perlustrare e portare in quota le squadre Saf e quelle dei pompieri che utilizzano il sistema Dedalo (apparecchiatura che serve per rintracciare i segnali telefonici anche se non c’è copertura di rete).

Dopo una notte di ricerche in condizioni estreme la mobilitazione continua senza sosta in collaborazione con il Cnsas. Per le ricerche del disperso sul monte Legnone i vigili del fuoco hanno messo in campo

Reparto volo malpensa con elicottero aw 109 Drago 82, le squadre vigili del fuoco saf (Speleo alpino fluviale ) per ricerca su neve e ghiaccio e zone impervie, le squadre Tas (topografia applicata al soccorso), le squadre Sapr (per la ricerca tramite l’ utilizzo di droni) e quelle Dedalo (per la ricerca segnali telefonici).

Le squadre hanno operato fino a tarda notte in condizioni estreme sia per la quota 2.500 m che per le avverse condizioni meteo.

(per foto e video si ringrazia Valsassinanews)

