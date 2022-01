SARONNO – Proseguono sul monte Legnone in Valsassina tra Premana e Pagnona le ricerche del giovane esclursionista saronnese di cui non si hanno notizie da lunedì.

il ragazzo era uscito per un’escursione nella giornata di lunedì avvisando che avrebbe dormito fuorin e sarebbe tornata martedì. Ieri non avendo sue notizie la famiglia ha dato l’allarme.

Intorno alle 15 si sono mobilitati i soccorsi resi difficili dal maltempo. Il Soccorso alpino (XIX Delegazione Lariana, Stazione di Valsassina – Valvarrone, con una ventina di tecnici), il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza di Sondrio e i Vigili del Fuoco, mediante due squadre del Nucleo Saf (speleo alpino fluviale) e una squadra Tas (Topografia applicata al soccorso) hanno iniziato a setacciare la zona dove si era recato il ragazzo. Mobilitati anche i carabinieri e l’elicottero che però ha dovuto rientrare per il maltempo.

Anche oggi proseguono le ricerche del giovane scomparso , il comando vigili del fuoco ha messo in azione personale Saf specializzati neve/ghiaccio, personale volontario dal distaccamento di Bellano e anche personale TAS che in collaborazione al Soccorso Alpino gestiscono le tracce gps delle zone battute.

