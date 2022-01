SARONNO – E‘ stato trovato privo di vita il giovane saronnese di 21 anni del quale erano iniziate ieri le ricerche sul Monte Legnone in Valsassina. Ne danno notizia i media del Lecchese. Il ritrovamento del corpo senza vita del ragazzo è avvenuto nella tarda mattinata odierna quando il personale del Soccorso alpini, con vigili del fuoco e Guardia di finanza, lo ha infine individuato.

Stamane si era levato in volo da Malpensa anche l’elicottero dei vigili del fuoco per partecipare alle ricerche, che erano proseguite – malgrado condizioni meteorologiche estreme con pioggia ed anche neve in quota – pure nel corso della nottata.

Da chiarire la dinamica dell’accaduto. Il ragazzo, appassionato di escursioni in montagna, si era recato da solo per una passeggiata sul Monte Legnone, l’altro giorno. E quando non era rientrato, i famigliari avevano dato l’allarme. Per il momento non sono note l generalità del giovane.

(foto: i soccorritori impegnati sul Monte Legnone)

