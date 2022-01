SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Ieri sera a Saronno erano le 20.40, è stato soccorso un uomo di 48 anni che si era sentito male in via Caduti della Libertà, in centro città: sul posto è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, al paziente è stato diagnosticata una intossicazione etilica, ed è stato trasportato all’ospedale cittadino, in non gravi condizioni. Poco prima alla vicina stazione ferroviaria centrale di piazza Cadorna era intervenuta una ambulanza della Croce rossa di Saronno per prendersi cura di una donna di 30 anni, che aveva lamentato un malore. Anche lei è stata trasportata al nosocomio cittadino.

A Caronno Pertusella momenti di apprensione per una caduta accidentale di un pedone in piazza Pertini, dove si trova la stazione ferroviaria caronnese: alle 15.30 l’intervento di una ambulanza della Croce rossa di Saronno, che ha soccorso il ferito, un uomo di 66 anni, trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato di non gravi ferite.

