GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Andrea Fermata (FdI) in merito agli atti vandalici degli ultimi giorni.

Gerenzano, e mi dispiace dirlo, ha subito l’ennesimo atto vandalico, non grave ma gravissimo! Le persone di buon senso possono solo pensare che prima o poi queste la vita “metterà in isolamento” i vandali, ma di fatto tutto nasce e tutto è permesso perché si sa che a Gerenzano la sicurezza è scadente.

Proprio in questi giorni c’è stata la comunicazione per il piano di assunzioni 2022-2024 e anche in questo caso sono previste tre assunzioni, ma nessuna di queste e nell’ufficio della polizia locale.

Da quando questa amministrazione di minoranza è salita, diciamo così al governo di questo paese, tutte le assunzioni fatte, e ce ne sono state, non sono mai state fatte nel settore della sicurezza (se non una per sostituzione).

Non possiamo stupirci della situazione, è ora di cambiare passo, è ora di cambiare le persone, è ora di mettere le persone giuste al posto giusto e congedare indefinitivamente questa amministrazione.