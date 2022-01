SARONNO – Il tampone di fine isolamento potrà essere anche quello antigenico effettuato in farmacia, per ora solo a pagamento.. Tale possibilità, già attiva nelle ultime ore in alcune regioni (vedi Trentino e Umbria) è stata sdoganata da una circolare anche in Lombardia e a Varese.

La novità è stata annunciata da Ats Insubria. L’agenzia territoriale ha spiegato come ci si stia muovendo in un contesto in continua evoluzione, soprattutto normativa, e ha chiarito alcuni punti fondamentali riguardanti responsabilità e ruoli dei diversi soggetti coinvolti nella procedura di ricognizione della malattia, del tracciamento e di gestione di tutti gli aspetti connessi.

“Siamo passati da una emergenza sanitaria a una sfida amministrativa – ha spiegato Elena Tettamanzi, responsabile Epidemiologia e Medicina Ambientale, Flussi Informativi – Con 80 mila casi al giorno, regole che cambiano, diversi attori (Asst, Ats, Regioni e Ministero) e diversi aspetti da concatenare fra loro la gestione non è semplice e lo stesso vale per l’aggiornamento dei software”. “Il sistema non è però saltato – aggiunge Paolo Bulgheroni, Direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – È sotto stress ma non siamo in una giungla”. “In tutta l’Ats abbiamo avuto 30mila nuovi positivi – ha sottolineato il direttore sanitario Giuseppe Catanoso – è un problema legato alla numerosità: se anche solo una persona su 100 sbaglia a indicare il numero di telefono poi si creano situazioni problematiche da gestire”.

La ragione di taluni disservizi va quindi ritrovata nella complessità del sistema, un sistema che va spiegato. Ats, per esempio, non si occupa né della gestione ed esecuzione dei tamponi, né della raccolta dei dati di chi vi si sottopone: i record con gli stessi vengono compilati da chi esegue il test (laboratori, ospedali…) e solo a quel punto ricevuti dall’Azienda di Tutela della Salute che quindi contatta via mail o sms il paziente in caso di esito positivo del tampone con il provvedimento di isolamento.In caso di dati errati o mancanti, Ats Insubria ha fatto sapere di aver istituito una squadra di recupero e di poter contare se necessario anche dell’ausilio della polizia locale.

Spetta poi al paziente compilare il modulo ricevuto e, in base alle norme in vigore negli ultimi giorni, anche prenotare autonomamente (dallo stesso modulo quindi) il tampone di controllo. L’agenda dei tamponi di controllo – anche questo è stato chiarito – non è di competenza di Ats, bensì (come sopra) di chi li effettua. L’agenzia interviene invece quando, in virtù dell’esito negativo, comunica al guarito il provvedimento di chiusura isolamento e si interfaccia con il ministero per la riattivazione del Green Pass.

