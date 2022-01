SARONNO / LIMBIATE – Ieri quattro ciclisti sono finiti all’ospedale, per incidenti avvenuti nella zona. Tre gli episodi che sono accaduti a Saronno. All’1 in viale Prealpi è stato investito un ciclista, nei pressi dell’incrocio con via Volonterio e via Tommaso Grossi. Non ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato con una autolettiga della Croce azzurra all’ospedale cittadino per essere medicato. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi.

Alle 11.51 incidente in pieno centro, in piazzetta Schuster: per una caduta dalla bici, è finita all’ospedale una donna di 62 anni, soccorsa dall’ambulanza della Croce rossa, ed ha riportato lievi contusioni.

Alle 19.15 altra caduta della bicicletta, stavolta in corso Italia: un ragazzo di 24 anni ha concluso la serata al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, anche lui non è grave.

A Limbiate ieri alle 14.50 in via Napoleone Bonaparte è stato investito un ciclista: il ragazzo, di 23 anni, è stato trasportato all’ospedale di Saronno da una ambulanza della Croce rossa per essere medicat di non gravi escoriazioni. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro.

