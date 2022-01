MISINTO – Traccia un bilancio del 2021 e anticipa le prime iniziative del nuovo anno il sindaco Matteo Piuri nell’intervista da ilSaronno.

Sindaco, partiamo da un bilancio di questo 2021, il secondo anno segnato dalla pandemia?

Un anno sicuramente ancora molto complicato, fortunatamente la situazione rispetto al 2020 è migliorata sotto molteplici punti di vista. Abbiamo imparato a convivere con l’emergenza e a gestirla meglio. Lo stress e la frenesia che abbiamo fronteggiato durante l’emergenza del 2020 hanno lasciato, in parte, spazio ad una nuova fase. Siamo riusciti, seppur gradualmente, a riprenderci parte della normalità a cui eravamo abituati. Normalità nei comportamenti di vita quotidiana e nella gestione dell’amministrazione del nostro comune. Credo che tra qualche mese, avremo compiuto un altro passo, forse l’ultimo che ci separa dal traguardo.

Quali sono i progetti concretizzati dalla sua Amministrazione?

Abbiamo ristrutturato completamente gli spogliatoi della scuola primaria dopo oltre quarant’anni, un investimento importante grazie anche ai fondi messi a disposizione da Regione Lombardia. Sempre per la scuola primaria, abbiamo potenziato la rete wi-fi, installato 3 nuovi monitor interattivi per la didattica e posizionato in ogni aula dei sensori per il rilevamento della qualità dell’aria: ambiente più sano significa anche maggior rendimento scolastico. Un totale di circa € 100.000 di investimenti.

Abbiamo realizzato grazie al contributo di un’associazione di Misinto il primo campus estivo che ha riscosso un grandissimo successo.

Sono finalmente partiti, e quasi ultimati, i lavori per la pista ciclabile di via per Rovellasca oltre a tutti gli interventi sulla sicurezza stradale in diverse vie di Misinto per i quali abbiamo complessivamente vinto finanziamenti per € 150.000 da Regione Lombardia. Senza dimenticare le asfaltature su diverse strade e marciapiedi che in alcuni casi i cittadini attendevano da anni come via Misentasca. Tutti lavori che soprattutto a causa della pandemia hanno subito notevoli ritardi.

Altro capitolo in cui la nostra amministrazione si è sicuramente distinta, rispetto al recente passato, è quello dell’informatica e della comunicazione: nuovo sito, nuove modalità di comunicazione con i cittadini grazie ai canali social, passaggio in cloud di tutti i software in uso e quindi maggiore sicurezza informatica e totale sostituzione di tutti i pc e i monitor degli uffici comunali. Sistemi più efficienti per servizi migliori ai cittadini.

Sul tema dell’aiuto alle famiglie e alle imprese, abbiamo riconosciuto importanti sgravi per quanto riguarda la TARI alle famiglie in difficoltà e ai commercianti che a causa del lock down, hanno visto il fatturato ridimensionarsi.

In ambito sociale possiamo certamente dire di non aver lasciato indietro nessuno.

Nonostante le difficoltà legate alla carenza di organico dell’ufficio Servizi Sociali (potenziato a dicembre 2021 con una nuova assunzione), sono stati attivati dei servizi di tirocinio lavorativo e altri di tipo ricreativo/laboratoriale per utenti portatori di disabilità. Senza dimenticare la straordinaria attività legata all’emergenza Covid che in particolar modo quest’area dell’Amministrazione ha dovuto affrontare negli ultimi due anni.

Altri due progetti che hanno caratterizzato il 2021 sono il centro tamponi di Cascina Nuova ma soprattutto il centro vaccinale realizzati in collaborazione con le amministrazioni di Cogliate, Lazzate e Ceriano Laghetto e grazie al determinante lavoro del Comitato Locale Alte Groane della C.R.I., dei medici di base e della S.E.I. (Protezione Civile di Misinto).

Quali sono le sfide che attendono la sua comunità per il 2022?

Sempre in tema di scuole, andremo a ritinteggiare completamente tutte le aule e i corridoi della scuola primaria in modo tale da avere spazi più belli e più sani per gli studenti. Analogo intervento interesserà gli uffici comunali.

Sul fronte dei lavori pubblici, partirà nei prossimi giorni, il cantiere di via Verdi. Nei prossimi mesi interverremo in altre vie di Misinto per la manutenzione ordinaria e straordinaria (Manzoni, San Siro, San Francesco per citarne solo alcune).

Al cimitero andremo a ristrutturare e mettere a norma i servizi igienici che versano in condizioni indecorose.

Continueremo a monitorare costantemente tutte le opportunità di finanziamento sia per quanto attiene la riqualificazione del palazzo comunale che dei parchi gioco ma soprattutto per le scuole.

Come sempre il programma elettorale presentato ai cittadini nel 2019 è la “mappa” da seguire.

Qual è il ricordo del 2021 che le suscita più emozione?

La nostra amministrazione ha sempre creduto e investito molto nelle scuole. Grazie anche al grande lavoro dell’assessore Caspani e degli uffici, crediamo di aver dato ai nostri bambini e ragazzi molto in termini di opportunità di varia natura. Continueremo comunque ad investire. Il giorno del saluto alle ragazze ed ai ragazzi della V che lasciavano la primaria, lo ricordo ancora con molta emozione.

Se potesse esaudire un desiderio dei suoi concittadini quale sarebbe?

In termini di progetti, la riqualificazione della Villa e del Parco Lanzani sono indubbiamente due argomenti che “scaldano” il cuore dei misintesi. Ovviamente stiamo lavorando anche su questo fronte con la proprietà. Chissà che il 2022 non porti buone notizie (il sindaco sorride).